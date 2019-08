Voorstelling in voormalige Amerikaanse ambassade over gijzeling nu al groot succes

Vanaf 30 augustus speelt Firma MES de nieuwe documentairevoorstelling De Gijzeling over de vergeten vijfdaagse terreurdaad die 45 jaar geleden plaatsvond in Den Haag. Al voor de première blijkt de voorstelling, in de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag, een groot succes. Van vrijdag 30 augustus tot en met zaterdag 28 september is deze theaterervaring te zien, nu al een week langer dan gepland.

Vrijdag 13 september 1974, Den Haag. Vijf dagen voor Prinsjesdag dringen drie leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade binnen en gijzelen elf mensen, waaronder de Franse ambassadeur. Vijf dagen lang verandert het Korte Voorhout in een afgesloten niemandsland. De gijzelnemers eisen de vrijlating van een in Parijs gearresteerde kameraad, een miljoen dollar en een Franse Boeing 707 om in te ontsnappen.

Firma MES vertelt het verhaal van de mensen achter deze ingrijpende gebeurtenis in een theaterervaring. Theatergroep Firma MES komt uit Den Haag en bestaat dit jaar 10 jaar.