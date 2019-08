WINACTIE: Gratis naar strandfestival Celebrate the 90’s op 6 September

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het nieuwe Strandfestival Celebrate the 90’s. Op vrijdag 6 september kun je de 90’s herbeleven op het strand van Scheveningen. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Tijdens de eerste editie van dit festival treden bekende artiesten uit de jaren 90 op zoals Charly Lownoise & Mental Theo, 2 Unlimited, en Snap! Ook The Sunclub, Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor komen naar het strand van Scheveningen. De host van de avond is niemand minder dan 90’s liefhebber en Radiodj Gerard Ekdom, die deze avond zelf ook zijn meest favoriete jaren 90 platen voor je draait. Dans dus met je voeten in het zand en uitzicht op zee op de beste nummers uit de jaren 90 en ga mee in memory lane!!

Wil jij gratis naar Celebrate the 90’s op vrijdag 6 september met onder anderen Charly Lownoise & Mental Theo en 2 Unlimited? Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg. Vul snel hieronder je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Live on the Beach.