Achterban Werkt! krijgt eigen plein in Mariahoeve

Kwetsbare Hagenaars in Mariahoeve die een dagbesteding missen, hebben nu een plek waar ze naartoe kunnen gaan. Stichting Achterban Werkt! heeft een eigen plein gekregen, en daar hoort een feestelijke opening bij die dinsdag 28 augustus plaatsvond.

Organisator Jan Corsius: “Achterban werkt! wil dat iedereen zijn talenten kan benutten en een laagdrempelige plek aanbieden waar mensen hun eigen activiteiten kunnen starten. Wij hebben de ruimtes rond dit plein, en bieden ondersteuning bij de organisatie”.

Achterban Werkt is al langer actief in Den Haag, en heeft voor buurtgenoot Rico veel betekent. Zo startte hij met behulp van de stichting zijn eigen kookgroep en dat is meer dan alleen een hapje eten. “Ik heb nu een plek waar ik geaccepteerd wordt, en sociaal ben ik erop vooruit gaan. Ik geef mijn leven nu een 8, en daarvoor was het een 4”.