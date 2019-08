Opnieuw hittegolf in Den Haag

Den Haag gaat boerkaverbod handhaven

De gemeente Den Haag gaat het boerkaverbod handhaven. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke in antwoord op vragen van Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE). Tot nu toe had de gemeente geen duidelijkheid gegeven over het handhaven van het boerkaverbod.

Het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is sinds 1 augustus van toepassing in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen zoals scholen, overheidsgebouwen en zorginstellingen.

De burgemeester zegt nu: “Deze wet geldt in heel Nederland en dus ook in Den Haag. Het is niet aan de gemeente om te bepalen welke wetten al dan niet gehandhaafd worden.” Deze beslissing van de gemeente geldt dus voor gemeentekantoren.

Foto: Demonstratie tegen boerkaverbod.