Dode gevonden na steekincident aan de Uilebomen

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een dode gevonden aan de Uilebomen in Den Haag.

De politie was rond 5:00 uur naar de Uilebomen gegaan na een melding van een steekincident. Er werd vanwege de ernst van de situatie nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet meer te redden.

“Er is nog geen verdachte aangehouden”, laat een politiewoordvoerder via Twitter weten. Wat er aan het steekincident vooraf ging, is niet bekend. De politie doet onderzoek.