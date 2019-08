Finale OndernemersPrijs Haaglanden tijdens Den Haag Onderneemt

De OndernemersPrijs Haaglanden 2020 wordt dit jaar uitgereikt tijdens het evenement Den Haag Onderneemt op 26 november in de Fokkerterminal. De prijs kan worden gewonnen door ondernemers uit de regio Haaglanden. De drie finalisten presenteren zich tijdens Den Haag Onderneemt! aan de aanwezige 500 ondernemers. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Richard de Mos.

Ondernemers uit de regio Haaglanden kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor deze prijs voor excellent ondernemerschap. Ondernemers komen in aanmerking als hun onderneming meer dan drie jaar actief en gevestigd is in de regio Haaglanden. Overigens kunnen ondernemers ook door anderen als kanshebber worden voorgedragen.

Uit alle aanmeldingen selecteert een onafhankelijke commissie een aantal genomineerden. Deze genomineerden worden uitgenodigd zich eind oktober aan de jury te presenteren. Uit de genomineerden wordt een drietal finalisten gekozen. De jury legt vervolgens een bedrijfsbezoek af bij deze finalisten en kiest daarna de uiteindelijke winnaar.

Foto: Studio Oostrum.