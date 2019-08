Oh Oh Intro woensdag van start

Woensdag start de Oh Oh Intro, de jaarlijkse introductieweek voor nieuwe studenten. Tot twee jaar geleden was het alleen een festival op het Lange Voorhout, sinds vorig jaar is de introweek verlengd tot bijna twee weken. Woensdag start de week met een citytour. De aankomende eerstejaars worden wegwijs gemaakt in de stad. Donderdag is er onder andere een boottocht met DJ’s.

Maandag 2 september is er Oh Oh Hallo. De studenten worden dan verwelkomd door verschillende studentenorganisaties. De dagen daarna zijn er weer tours en boottochten.

Op donderdag 5 september is het Oh Oh Intro Festival op het Lange Voorhout. 10.000 bezoekers kunnen dan genieten van drie podia, eten en drinken en een markt met een hoop informatie. Dit jaar treden onder andere Tony Junior, $hirak, Freddy Moreira en Latifah op.