Opnieuw hittegolf in Den Haag

Eind juli noteerden we de eerste en vanaf deze dinsdag is er voor de tweede keer dit jaar sprake van een hittegolf in Den Haag. Net na 13.00 uur werd de 30 graden gehaald, waarmee de hittegolf officieel is. Dat meldt weerman Huub Mizee van mediapartner Omroep West.

“Dit is ongelofelijk! We hebben nog nooit zo laat in het seizoen een hittegolf gehad”, vertelt strandtenteigenaar Guido Venema op Den Haag FM. “Iedereen heeft er heel hard aan moeten trekken de afgelopen dagen.” Maar extreme hitte is volgens de eigenaar de strandpaviljoens Day by Day en De Golfslag niet direct goed voor de omzet. “40 graden is eigenlijk helemaal niet gunstig. Mensen eten niet meer, iedereen wordt loom en de alcohol hakt er sneller in.”

Donderdag lijkt de stad weer afgekoeld te worden door enkele regen- en onweersbuien. De dagen erna zou het kwik weer oplopen met zaterdag opnieuw een zomerse dag.

Foto: Jurjen Drenth

Luister hier naar het interview met Guido Venema op Den Haag FM.