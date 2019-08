Oud-voorzitter Haagse Voetbal Bond Harry Jongbloed overleden (96)

Henri Jongbloed, beter bekend als Harry, is woensdag 21 augustus op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de KNVB. Jongbloed heeft zich jarenlang ingezet voor het amateurvoetbal in Nederland, en specifiek voor het amateurvoetbal in de regio Den Haag.

“Hij was een geweldig en warm mens”, vertelt Ton Beije van Haaglanden Voetbal op Den Haag FM. Jongbloed heeft ruim tien jaar in het bestuur gezeten van de voormalig Afdeling Den Haag, zes jaar daarvan was hij voorzitter. In 1984 trad hij af. Vanwege zijn inzet voor de KNVB is Harry benoemd tot Erelid West II.

HVV

Ook was Harry ruim twintig jaar bestuurslid van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging (HVV), waaronder vier jaar algemeen voorzitter. Voor zijn verdiensten voor HVV werd hij in 1978 benoemd tot Lid van Verdienste en in 2007 tot Erelid.

De uitvaartceremonie van is dinsdagmiddag in de grote aula van het crematorium Ockenburg. Die avond verzamelen vrienden en familie zich bij het clubhuis van HVV “om het glas te heffen op het leven van Harry”, staat geschreven op de rouwkaart.

Foto: Haaglanden Voetbal

