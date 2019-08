D66: “Voormalig trapveldje in Schilderswijk verloederd door puin”

D66 wil dat er een einde komt aan de verdere verloedering van een braakliggend bouwterrein in de Schilderswijk. Ter hoogte van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat is enkele jaren geleden ruimte gecreëerd voor de bouw van woningen, maar dat proces ligt stil. “Het is echt een enorme bende geworden”, vertelt raadslid Daniël Scheper op Den Haag FM.

Het stuk grond is inmiddels veranderd in een dumpplaats voor afval en dat zorgt voor een rommelig aanblik in de buurt. Op de plek waar woningen gepland staan, lag eerst een trapveldje. “Het speelveld moest plaatsmaken voor de bouwplannen, maar in de praktijk blijkt er weinig te gebeuren”, aldus Scheper.

In 2016 en 2017 trok D66 al aan de bel. In de beantwoording van hun raadsvragen werd toen gesteld dat met bouw begonnen zou worden, wat nog niet is gebeurd. “Ik zou het graag willen teruggeven aan de natuur en weer maken zoals het was: een trapveldje voor de buurt.”

