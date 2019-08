Actrice Dominique van Vliet zwemt mee in de strijd tegen kanker

Actrice en presentatrice Dominique van Vliet zwemt mee tijdens Swim to Fight Cancer Den Haag om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. “Ik weet hoe broodnodig het is om meer onderzoek te doen naar kanker, helemaal nadat mijn dochter kanker kreeg”, vertelt Dominique op Den Haag FM.

Toen haar dochter Keetje(13) op jonge leeftijd kanker kreeg in haar bovenbeen, veranderde het leven van Dominque op slag. “De grond zakt onder je voeten weg zodra je hoort dat jij of een geliefde kanker heeft.” Inmiddels is Keetje weer helemaal gezond en dient de ervaring als een sterke drijfveer voor Dominique om zich in te zetten in de strijd tegen kanker. “Ik werd benaderd door een moeder van school of ik wilde meedoen en ik zei meteen ja. Of ik nou ga zwemmen of de plee moet schoonmaken: ik doe mee!”

Swim to Fight Cancer Den Haag

Swim to Fight Cancer wordt dit jaar voor het eerst ook in Den Haag georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 14 september. Deelnemers halen geld op door sponsors te zoeken en vervolgens een van de drie afstanden te zwemmen door de gracht langs de Noordwal. Inmiddels hebben honderden mensen zich ingeschreven voor de actie en staat de teller op bijna 150.000 euro.

“Twee kilometer zwemmen is niet niks, maar ik ga het halen.”, vertelt een vastberaden Van Vliet. “Keetje zwemt zelf ook mee.”

Luister hier naar het interview met Dominique van Vliet op Den Haag FM.