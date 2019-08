Afval op straat leidt tot politieke ‘afvaloorlog’

Afval op straat leidt tot een politieke ‘afvaloorlog’ tussen collegepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en GroenLinks. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is een petitie gestart waarin de partij GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren oproept om de afvalcontainers vaker te legen. GroenLinks is verbaasd over de actie. De partij vindt dat Groep de Mos het probleem afschuift terwijl de eigen wethouder, Richard de Mos, verantwoordelijk is voor het tegengaan van zwerfafval.

Afval is de laatste maanden een hot-item. Naast de afvalcontainers (ORACS) in de stad staat regelmatig vuilnis. Meeuwen verspreiden vervolgens dat afval door de straat. Daar komen weer ratten op af.”Het afvalprobleem in Den Haag begint steeds bizardere vormen aan te nemen”, zegt raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Vooral rondom ORACS ontstaan regelmatig vieze, stinkende bendes.” Dat komt volgens Oudshoorn omdat de containers te weinig geleegd worden en daarom te snel vol zijn. Daar moet volgens Oudshoorn de GroenLinks-wethouder wat aan doen.

Makkelijk

Coalitiegenoot GroenLinks noemt de actie een beetje te makkelijk, omdat wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) verantwoordelijk is voor schone straten. “Het zou De Mos sieren als hij niet alleen kijkt naar collega-wethouders maar zelf de handen uit de mouwen steekt om de straten schoon te krijgen en zwerfafval op te ruimen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

#richardruimtop

Oppositiepartij de Haagse Stadspartij (HSP) ging Groep de Mos al voor in het starten van een Twitteractie. De partij startte een paar maanden geleden de actie #richardruimtop, een oproep aan het adres van wethouder De Mos om de stad nu eens schoon te krijgen.