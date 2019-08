Al 20.000 knuffels én 5.000 euro ingezameld door ADO-supporters voor zieke kinderen

Meer in

De knuffelinzamelingsactie van ADO Den Haag supporters voor ernstig zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis is nu al een ongekend groot succes. Net als drie jaar geleden is het de bedoeling om knuffels mee te nemen naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam.

“Heel veel mensen hebben de actie omarmd en hebben knuffels ingeleverd. Het zijn er al zo’n 20.000 duizend”, zegt voorzitter van supportersvereniging Haagse Bluf Jacco van Leeuwen. Samen met de supportersvereniging FC DH en Fansupport hebben ze nu te veel knuffels opgehaald om mee te nemen naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Er kunnen immers maar een paar duizend knuffels mee.

Daarom is de aanvullende actie ‘Adopteer een knuffelbeer’ in het leven geroepen. “Voor een symbolisch bedrag van 1 euro kun je een beer kopen en dat geld gaat dan ook weer naar het Sophia Kinderziekenhuis”, zegt Van Leeuwen. “Daarmee hebben we al 5.000 euro opgehaald.”

Niet stoppen

Ondanks dat er al meer dan genoeg knuffels zijn ingezameld denken de supporters niet aan stoppen. Voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen VVV-Venlo staan ze rondom het stadion om nog meer knuffels en geld in te zamelen.