HTM en bonden ondertekenen cao-akkoord

De vakbonden en de HTM hebben het cao-akkoord ondertekend. Dat schrijft de HTM woensdagmorgen. De cao was al in juli afgesproken, maar de leden van de FNV en CNV moesten nog stemmen.

De nieuwe cao voor de ruim 2.000 medewerkers van HTM is voor twee jaar tot eind 2020 afgesloten. Deze omvat onder andere een loonstijging van 3,2 procent dit jaar en een eenmalige uitkering van 700 euro. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over werkdrukverlichting. Ook is in de nieuwe cao een generatiepactregeling opgenomen waaraan werknemers op vrijwillige basis voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen deelnemen.

De leeftijd waarop niet rijdend roosterpersoneel en uitvoerend technisch personeel wordt vrijgesteld van nachtdiensten wordt verlaagd van 62 naar 60 jaar en met ingang van 1-1-2020 verder verlaagd naar 59 jaar.

Nieuwe buschauffeurs en railbestuurders komen voortaan vanaf de eerste werkdag in dienst van HTM. Het eerste contract van nieuw rijdend personeel wordt een zogeheten opleidingscontract van 18 maanden.