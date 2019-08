STRAATVRAAG: Hoe gaat het met het ‘Boerkaverbod’?

Vanaf 1 augustus is het verboden om in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer gezichtsbedekkende kleding te dragen. Het gaat daarbij om boerka’s, niqab’s, bivakmutsen en integraalhelmen. Eerder wilde burgemeester Pauline Krikke zich nog niet uitlaten over de wet. Deze week laat ze weten dat er in Den Haag gehandhaafd gaat worden op het ‘boerkaverbod’, zoals het verbod in de volksmond heet. Maar hoe vaak komt zo’n situatie eigenlijk voor?