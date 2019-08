Varend Corso volgend jaar naar Den Haag

Het Varend Corso duurt volgend jaar vier dagen én trekt ook door Den Haag. Dat maakte de organisatie woensdagmiddag bekend. In 2017 was er ook al even sprake van een tocht door de stad. Tijdens een spoedoverleg bleek toen dat bij het uitstippelen van de route door Den Haag de veiligheidseisen over het hoofd waren gezien. Daardoor ging de vaartocht door de stad toch niet door.

De bonte stoet van tientallen schuiten, versierd met bloemen, planten en groenten trekt in het jaar 2020 op 2, 3, 4 en 5 juli door het Westland en Den Haag. Voorzitter Rob Baan liet al eerder weten dat hij het Varend Corso graag op termijn door Den Haag en Roterdam wilde zien varen.

Foto: Richard Mulder 2017.