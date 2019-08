ADO fan tot en met de dood: Een groen-gele uitvaart

Een uitvaart in ADO Den Haag-stijl? Vanaf nu is het mogelijk. Op begraafplaats Nieuw Eykenduynen is namelijk het ADO Den Haag-strooiveld geopend. Het veld is voorzien van stadionstoeltjes en een speciaal ontworpen kunstwerk met de afbeelding van clubmascotte Storky. Het kunstwerk werd onthuld door clubicoon Lex Schoenmaker en Hans Leicher, adjunct-directeur van uitvaartorganisatie Yarden.

De speciaal ingerichte plek maakt het mogelijk voor ADO Den Haag-fans en hun nabestaanden om het afscheid persoonlijk te maken. Nabestaanden van ADO Den Haag-supporters kunnen hier de as van hun overleden dierbare verstrooien en hun dierbare herdenken in een omgeving die het vertrouwde ADO Den Haag-gevoel uitstraalt.

“Voor velen is ADO Den Haag niet alleen een voetbalclub, maar een deel van hun leven”, zegt Remco van der Veen, manager Commerciële Zaken van ADO. “De gedeelde passie en liefde voor de club zijn het kloppende hart voor de beleving van het voetbal.” Het strooiveld is volgens Van der Veen een eerbetoon aan de overleden supporters.

Sport en emotie

De adjunct-directeur van Yarden ziet bij veel begrafenissen dat nabestaanden van voetbalfans al vlaggen en sjaals van de voetbalclub rondom de kist neerleggen. “Afscheid en emotie gaan net als sport en emotie vaak samen. Daarom willen we zo’n afscheid voor iedereen mogelijk maken.”

Foto: Yarden.

Luister hier naar een interview met begrafenisondernemer Erik Boelkens over uitvaarten in ADO-thema op Den Haag FM.