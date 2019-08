Den Haag op weg naar rookvrije kinderboerderijen

Per 1 september is het verboden om op Buurtboerderij De Nijkamphoeve te roken. Hetzelfde geldt voor kinderboerderij Het Beestenspul. Daarmee zijn bijna alle kinderboerderijen in Den Haag rookvrij.

“Het streven is om alle kinderboerderijen van Nederland vanaf 2020 rookvrij te maken”, zegt hagenaar Hans de Rijk die zich als coördinator van Kinderboerderij Actief inzet voor rookvrije kinderboerderijen. “Stadsboerderij Pluk! en de Tesselweide maken hopelijk binnen nu en een jaar ook de stap.”

Niet bang

Vanaf 1 september mag op De Nijkamphoeve dus niet meer gerookt worden, maar bang voor minder bezoekers zijn ze niet. “Sommige mensen zullen er aan moeten wennen, maar misschien levert het ook wel nieuwe bezoekers op die vanwege het gerook eerst niet kwamen”, zegt vrijwilliger bij De Nijkamphoeve Andreas Dijk.