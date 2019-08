Dode op strand Kijkduin blijkt sinds zondag vermiste Pool (25)

De dode die donderdagmorgen rond 07.30 uur werd gevonden op het strand van Kijkduin is de 25-jarige Pool Marek Matejek. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Wandelaars troffen het lichaam van de man aan.

Matejek raakte zondagmiddag vermist tijdens het zwemmen in de zee bij Ter Heijde. De hulpdiensten hebben zondagavond en maandagmorgen nog naar de Pool gezocht maar zonder succes. De zoektocht is toen gestaakt.

Na de vondst van het lichaam door de wandelaars is een team van de politie een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer. In de middag bleek dat het inderdaad om de man gaat. Zijn familie in Polen is inmiddels in kennis gesteld.

Foto: Politie.