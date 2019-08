Gastgezinnen gezocht voor buitenlandse scholieren

De internationale educatieve interculturele organisatie AFS is op zoek naar een aantal gastgezinnen in Den Haag voor buitenlandse scholieren. “De enige vereisten zijn dat je ruimte in je huis en in je hart hebt”, vertelt ervaren gastouder Anita Smit op Den Haag FM.

AFS verzorgt uitwisselingen naar het buitenland en andersom voor middelbare scholieren die in een ander land willen wonen en daar naar school willen gaan. De kinderen worden dan een trimester, semester of een heel schooljaar in een gastgezin ondergebracht waar ze eerstehands leren over de cultuur van het desbetreffende land.

Anita is al zes jaar gastmoeder. “De keuze om in 2013 Davor uit Bolivia op te nemen in ons gezin, bleek een begin van jaren vol avontuur, afwisseling, nieuwe indrukken, veel anekdotes, samen leren en groeien maar vooral van gezinsuitbreiding.”

Er zijn nog een aantal scholieren die dit jaar in Den Haag naar school zullen gaan maar nog geen gastfamilie hebben. Voelt een jaar te lang begin dan als welkomstgezin voor de eerste drie maanden. Aanmelden als gastgezin kan via de website van AFS.

Foto: AFS

Luister hier naar het interview met Anita Smit op Den Haag FM.