Genomineerden Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs

De 10 genomineerden van de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019 zijn bekend. Een vakjury stelde de top 10 samen.

Genomineerden

De 10 genomineerden voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019 zijn:

‘Studio Drift: Coded Nature’ in Stedelijk Museum Amsterdam

‘Escher op Reis’ in het Fries Museum in Leeuwarden

‘Iran, Bakermat van de beschaving’ in het Drents Museum in Assen

‘Leonardo da Vinci’ in Teylers Museum in Haarlem

‘Ik, Maria van Gelre’ in Museum Het Valkhof in Nijmegen

‘Utrecht, Caravaggio en Europa’ in het Centraal Museum in Utrecht

‘Nederland-Bauhaus’ in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam

‘Erwin Olaf’ in Gemeentemuseum Den Haag

‘Hockney-Van Gogh’ in het Van Gogh Museum in Amsterdam

‘Luc Tuymans, The Return’ in Museum De Pont in Tilburg

Stem & win

Voor de regio Den Haag is de beste tentoonstelling ‘Erwin Olaf’ die in 2019 te zien was in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag. Zij is in de race voor de prijs van € 10.000,-.

En nu mag u het zeggen. Wat is uw favoriete tentoonstelling? Breng voor 1 oktober uw stem uit via www.tentoonstellingsprijs.nl en maak kans op een cultuurreis voor twee personen naar Madrid, Rome of Florence met SRC Reizen.

Over de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs

De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een jaarlijkse publieksverkiezing voor de beste tentoonstelling van het culturele jaar. De prijs is in 2018 gelanceerd ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland. Winnaar van de eerste editie is de tentoonstelling ‘Nineveh’ van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019 wordt vrijdagmiddag 18 oktober uitgereikt in Gemeentemuseum Den Haag tijdens de Dag van de Tentoonstelling, een publieksdag met tal van activiteiten. De prijs wordt mogelijk gemaakt door Museumtijdschrift, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vrije Academie en Gemeentemuseum Den Haag.