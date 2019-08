Hagenaar vast voor ontploffing Rotterdam

De politie heeft een 29-jarige Hagenaar aangehouden in verband met een ontploffing bij een shishalounge in Rotterdam en het ophangen van handgranaten aan een souvenirwinkel. Dat meldt de Rotterdamse politie donderdag. De man werd aangehouden na een DNA-hit.

De incidenten waren in maart dit jaar. Na onderzoek van de politie bleek dat er een verband tussen de twee zaken was. De hulp van het publiek werd ingeroepen. Daarnaast werd zoveel mogelijk onderzoek verzamelt via technisch en forensisch onderzoek.

Uiteindelijk gaf een DNA-hit de doorslag en kon de Hagenaar en een 27-jarige Amsterdamse vrouw aangehouden worden. Het tweetal werd op 13 augustus al aangehouden.