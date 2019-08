Scooterrijder en fietser gewond na ernstig ongeval Prinsegracht

Op de kruising Prinsegracht met de Brouwersgracht zijn donderdagavond een scooterrijder en een fietser gewond geraakt bij een ernstige aanrijding. De traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de scooter raakte het zwaarst gewond. Op straat ligt een fiets en enkele meters verder een scooter. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. De Prinsegracht is dicht vanaf de Bouwersgracht in de richting van de Lijnbaan. Ook het tramverkeer kan niet doorrijden.

Foto: Den Haag FM.