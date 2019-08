Theaters brengen hommage met Jacques Senf Prijs

Op 16 januari overleed impresario en ondernemer Jacques Senf op 72-jarige leeftijd. Vier theaters eren in september zijn grote verdienste met de uitreiking van vernoemde Jacques Senf Prijs. Culturele ondernemers maken kans op de stimuleringsprijs.

AFAS Circustheater, Diligentia/Pepijn, Het Nationale Theater en Zuiderstrandtheater zijn initiatiefnemers van de Jacques Senf Prijs. Henk Scholten namens het bestuur: “Jacques Senf heeft als oprichter van Scheveningen Club 192, manager van de Golden Earring en later als impresario veel op theater- en muziekgebied betekend in Den Haag. Hij was ook nauw betrokken bij de comebacks van Paul van Vliet en Mini & Maxi.”

De theaterdirecties dragen nominaties aan uit de stad bij de onafhankelijke jury. Deze kiest de uiteindelijke winnaar. De prijsuitreiking vindt op vrijdag 27 september tijdens een presentatie plaats als onderdeel van het PEPER festival. De winnaar ontvangt 12.500 euro als aanmoediging voor zijn/haar activiteiten.

In 2016 werd, ter ere van Senfs 70e verjaardag, de prijs voor het eerst uitgereikt aan evenementenorganisator Arthur Pronk die onder meer het UIT Festival Den Haag, Embassy Festival en THE LIFE I LIVE in Den Haag organiseert.