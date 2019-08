Wandelaars vinden dode op Zuiderstrand

Meer in

Wandelaars hebben donderdagochtend een overleden persoon aangetroffen op het Zuiderstrand. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van deze persoon en of het gaat om de Pool Marek Matejek, die sinds zondagavond vermist is.

De 25-jarige man was zondag met vrienden uit Polen naar Monster gekomen voor een dagje strand. Hij ging hierbij de zee in en keerde niet meer terug. Zijn collega’s, met wie hij uit Duitsland naar het Westland was gekomen sloegen zondagavond alarm, waarna een uitgebreide zoektocht volgde. Zonder succes.

Maandagochtend volgde nog een tweede, korte, zoekactie, maar ook toen werd de Pool niet gevonden. De zaak is daarna overgedragen aan de politie en sindsdien is Matejek officieel vermist.