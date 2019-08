ADO Den Haag huurt jonge aanvaller van Feyenoord

ADO Den Haag heeft opnieuw een speler toegevoegd aan de voorste linie. Crysencio Summerville wordt op huurbasis overgenomen van Feyenoord en traint vrijdag al mee in het Cars Jeans Stadion.

Summerville, die over exact twee maanden zijn achttiende verjaardag viert, begon zijn loopbaan bij Noorderkwartier, maar kwam al snel in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. De Rotterdamse club leende de buitenspeler in de tweede helft van het vorige seizoen uit aan FC Dordrecht, waar Summerville vijf doelpunten maakte in achttien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. De nieuwste aanwinst van ADO Den Haag kwam uit voor meerdere nationale jeugdelftallen en werd in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As vindt Summerville een meer dan interessant talent en is daarom blij dat de vleugelaanvaller voor ADO Den Haag gekozen heeft. “Crysencio is een razendsnelle, beweeglijke buitenspeler. Hij heeft niet alleen een flitsende actie in huis, maar is ook in staat om tijdens deze acties het overzicht te bewaren. We volgden Crysencio al een tijdje en zijn ervan overtuigd dat hij ondanks zijn jonge leeftijd van waarde kan zijn voor onze ploeg.”

Het is nog niet duidelijk of Summerville komende zaterdag speelgerechtigd zal zijn, maar ADO Den Haag heeft goede hoop dat dit het geval zal zijn.