Buurtcamping De Verademing door wethouder geopend

Buurtcamping De Verademing is vrijdagavond om even na 18.00 uur geopend door wethouder Van Asten. Dit weekend is De Verademing omgetoverd tot Buurtcamping. Voor bezoekers zijn er diverse activiteiten te doen.

Vrijdag is iedereen welkom geheten door de trommelaars van Brassa en uitgenodigd om mee te doen aan het gezamenlijke buurtdiner. Het festival werd officieel geopend door wethouder Van Asten met aansluitend een dansperformance van De Dutch Don’t Dance Division. De avond wordt afgesloten met de pop-up musical ‘Wat een Verademing’.

Zaterdag kunnen bezoekers sporten, knutselen, luisteren en dansen op muziek van lokale bands en zich laten schminken. Op zondagochtend 1 september kunnen campinggasten uitslapen of vroeg uit de veren. Om 9.30 uur kunnen bezoekers je meedoen met de Tai Chi van Fire Dragon óf Yoga met Lara. Om 12.00 uur is er jazzy muziek van Miguel Sucasas Bjones & Albert Casán Millà.