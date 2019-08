‘Den Haag gaat profiteren van Eurovisie Songfestival in Rotterdam’

In Den Haag wordt enthousiast gereageerd op de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam in 2020. Door de overwinning van Duncan Laurence is Nederland volgend jaar gastheer van het liedjesfestijn. De NPO maakte vrijdag bekend dat Rotterdam het festival mag organiseren, Maastricht valt hiermee af.

Directeur Marco Esser van The Hague Marketing Bureau zegt dat het goed nieuws is voor hoteleigenaren in de regio. “Den Haag gaat er zeker van profiteren. Rotterdam heeft nooit genoeg hotels.” Hij noemt het “fantastisch nieuws” voor de regio en Den Haag. Hij is niet bang dat festivalgangers in hun ‘vrije tijd’ uitwijken naar steden als Amsterdam. “Niet voor niets heeft de New York Times Den Haag onlangs een prachtig alternatief genoemd voor bijvoorbeeld Amsterdam. Den Haag heeft veel te bieden.”

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hoopt verschillende ‘side-events’ in Den Haag te kunnen organiseren. “Denk aan optredens van voormalige Nederlands inzendingen in aanloop naar het Songfestival.”

“Mooi na veertig jaar weer dichtbij huis”

Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag reageren enthousiast op de keuze voor Rotterdam. “Mooi dat we na veertig jaar, toen in het Congresgebouw (World Forum), dit feest van muziek en diversiteit weer dichtbij huis hebben. Wij werken graag mee om de hele regio op de kaart te zetten als de perfecte locatie voor internationale festiviteiten”, aldus burgemeester Pauline Krikke.

De provincie Zuid-Holland trekt een miljoen euro uit voor de organisatie van het evenement – op initiatief van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en CDA en gesteund door 50PLUS en DENK.

Foto: Martin Fjellanger.

