Dennis van Aarssen nieuwe ambassadeur Prinses Beatrix Spierfonds

The Voice-winnaar Dennis van Aarssen is een van de ambassadeurs geworden van het Prinses Beatrix Spierfonds. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt tijdens de zevende editie van het dansevenement ‘Free to Move’ in het Zuiderstrandtheater. “Spierzieken zijn nog redelijk onbekend, en als ik een steentje kan bijdragen dan wil ik dat heel graag doen”, vertelt Dennis op Den Haag FM.

De zanger maakte onlangs kennis met een aantal spierziektepatiënten tijdens een televisie-uitzending. “Zij hebben diepe indruk op mij gemaakt”, vertelt Dennis. “Voor mij is bewegen zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een spierziekte is die vanzelfsprekendheid niet zo.” Het Spierfonds kent met toevoeging van Van Aarssen nu drie ambassadeurs, de anderen zijn Jan Kooijman en René van Kooten.

Free to Move

De top van de Nederlandse dans zet zich tijdens Free to Move belangeloos in voor de strijd tegen spierziekten. De opbrengst van de van deze avond ten goede aan onderzoek naar spierziekten.

Dennis gaat vanaf 19 september op tour met de BOSCO Bigband met zijn theatershow ‘Start Spreading the News’. De jazzzanger wisselt eigen werk af met bigband versies van bestaande nummers, zoals ‘Modern World’ van Anouk. De tour wordt afgesloten in het Circustheater op maandag 23 decemeber. “Dat wordt een speciale afsluiter, zo vlak voor de kerst”, belooft van Aarssen.