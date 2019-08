Een pretpark voor kunsten, theater en comedy in Kunstlicht op Den Haag FM

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM is na de zomerstop weer terug in de licht. Het besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan actuele voorstellingen en manifestaties in Den Haag.

‘DNALYSATNAF twee punt nul’ moet een attractiepark voor de kunsten zijn, een soort van pretpark, een wondere speelwereld. Alles staat in het teken van de multidisciplinaire broedplaats van Bureau Dégradé. De initiatiefnemers lichten het allemaal toe.

Op vrijdagmiddag 13 september 1974 is Den Haag wereldnieuws als drie leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade aan het Voorhout binnendringen en daar elf mensen vijf dagen gegijzeld houden. Middels getuigenissen van betrokkenen vertelt theatergroep Firma MES 45 jaar later wat zich daar toen afspeelde. ‘De Gijzeling‘ wordt de komende dagen en weken gespeeld. Regisseur Thomas Schoots belicht de toenmalige gebeurtenissen.

ComedyCity Den Haag opent vrijdag 6 september de deuren. Dit is de eerste comedy club in Den Haag die zich exclusief richt op stand-up comedy. ComedyCity opent in het magazijn van horeca- en uitgaansgelegenheid Bleyenberg aan de Grote Markt.

Sentimentele piraten en een stoere kapitein in ‘Vrouw Houtebeen’. Vrijdag 6 september is de première in het Zuiderstrandtheater. Actrice Kim van Zeben vertelt wat een zeventiende-eeuwse Scheveningse kaapvaarder te maken heeft met de tegenwoordige plastic soep in deze eerste hoopvolle klimaatopera ter wereld.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Loes Luca als Vrouw Houtebeen. | Foto: Manon van der Zwaal.