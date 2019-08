Eeuwenoud orgel in hartje Den Haag voor tonnen gerestaureerd

In de Nieuwe Kerk staat al sinds de zeventiende eeuw het Duyschot-Orgel, en om dat te behouden is er onderhoud nodig. Daarom moest het instrument sinds vorig jaar oktober gerestaureerd worden. Het eerste deel van het proces, dat in totaal een half miljoen euro kost, is inmiddels afgerond.

“Het orgel staat er sinds 1702, en zo’n monumentaal instrument moet eens in de veertig of vijftig jaar een grote beurt krijgen, zegt Jitske Zitman van Stichting Nieuwe Kerk. “De orgelpijpen, windvoorzieningen en beschilderde luiken zijn allemaal gerenoveerd. En de volgende stap is om het glazen scherm dat voor het orgel hangt beweegbaar te maken, zodat het instrument bij de zaal betrokken kan worden.”

“Op een gegeven moment is er zo veel op een orgel geblazen en zo veel dat er niet meer functioneert, dat het voor een organist niet meer bespeelbaar is”, zegt restaurateur Hans Zeil. “En dat punt hadden we bijna bereikt. Nu is het zaak om dat glazen scherm beweegbaar te maken; je wilt het orgel gewoon goed kunnen zien en horen.” Om de restauratie te voltooien is er nog honderdduizend euro nodig.