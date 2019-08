Op de Schimmelweg is vrijdag aan het eind van de middag iemand gestoken. Dat meldt de politie. Agenten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Het slachtoffer wordt onderzocht in een ambulance.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien 112 te bellen.

