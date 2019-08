Haagse nachtburgemeester: “Klaag-commissie” als bemiddeling tussen horeca en bewoners

Nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch vindt het zonde dat ondernemers en bewoners elkaar geregeld in de haren vliegen. Om hier iets aan te doen oppert Sjoerd een onafhankelijke ‘klaag-commissie’ als bemiddelaar.

“De gemeente behartigt nu vooral de belangen van één groep in plaats van die van beide partijen. Zo wordt er dus niet naar het grotere plaatje wordt gekeken”, vertelt Van Schuylenburch. “Horecagelegenheden kunnen door klagers en bewonersorganisaties worden bestookt met procedure op procedure. Wie klaagt heeft macht”, aldus Sjoerd.

Een onafhankelijke klaag-commissie zou als buitenstaande partij een advies aan de gemeente kunnen leveren of de klachten gegrond zijn of niet. “Dit lijkt me een meer oplossingsgerichte manier van te werk gaan.”

Luister hier naar het interview met Sjoerd van Schuylenburch op Den Haag FM.