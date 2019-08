Han ten Broeke in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is oud-Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) te gast, die tegenwoordig in de directie van de politieke denktank The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zit.

Ten Broeke stapte precies een jaar geleden op vanwege onthullingen in HP/De Tijd over een relatie die hij jaren eerder had met een jongere fractiemedewerkster. Omdat hij niet wilde dat zijn integriteit onderdeel van discussie zou worden, legde hij zijn functie neer. Ten Broeke zat sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de VVD en voerde voornamelijk het woord over buitenlandse zaken. Hij werd lange tijd genoemd als een kandidaat voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken. Hoe kijkt hij terug op zijn politieke loopbaan, waar abrupt een einde aan kwam?

Sinds dit jaar is Ten Broeke ‘director political affairs’ bij HCSS, dat gevestigd is aan het Lange Voorhout. Het kennisinstituut geeft advies op het gebied van internationale en nationale veiligheidsvraagstukken. Hoe kijkt Ten Broeke vanuit de Haagse denktank naar de toegenomen geopolitieke spanningen in de wereld?

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.