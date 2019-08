Kinderen die niet op vakantie kunnen beleven onvergetelijke dag in Drievliet

Het Vergeten Kind toert de hele zomer door het land met de Heppie Zomertour; een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen in Nederland die niet op vakantie kunnen. Op 30 augustus was familiepark Drievliet aan de beurt. Vanuit Den Haag en de regio vertrokken bussen met in totaal ruim 300 kinderen en hun ouders/begeleiders voor een onvergetelijke dag in Drievliet.

Maar liefst 20% van de Nederlandse gezinnen kan dit jaar niet met zomervakantie. Dit blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het Nibud. Het vakantiegeld wordt eerder gebruikt voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden​. ​

Het Vergeten Kind organiseert naast de Heppie Zomertour ook Heppie Vakanties & Weekenden voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. De vakanties worden begeleid door pedagogisch getrainde vrijwilligers die aandacht en zorg kunnen geven aan elk individueel kind. Bij de Heppie Vakanties draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen.

Foto: PR.