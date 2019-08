Nooit uitgevoerde ontwerpen hadden de stad er heel anders uit laten zien

Hoe had Den Haag eruit gezien als voor een aantal iconische gebouwen een ander ontwerp was gekozen? Dat zullen we natuurlijk nooit weten, maar met het afstoffen van oude niet uitgevoerde ideeën geeft conservator Lex van Tilborg toch een aardig beeld. Hij schrijft erover in zijn boek ‘Nooit Gebouwd Den Haag’.

“Ik heb dit uitgezocht omdat ik het echt fascinerend vind”, zegt Van Tilborg. “De niet uitgevoerde ontwerpen hadden de stad een compleet andere aanblik kunnen geven.”

Naast het boek is er ook expositie van de niet uitgevoerde ontwerpen. Vanaf 16 november is deze te zien in het Haags Historisch Museum.

Foto: Lex van Tilborg