‘Den Haag gaat profiteren van Eurovisie Songfestival in Rotterdam’

Han ten Broeke in Spuigasten

Suriname Festival van start

Meer in

Het Suriname Festival in het Wijkpark Transvaal is van start gegaan. Van vrijdag tot en met zondag kunnen bezoekers Suriname beleven en proeven. Er is onder andere muziek uit Suriname en ook de Surinaamse keuken zal vertegenwoordigt zijn.

Voor de kinderen is er een uitgebreide kids playground, terwijl de ouders zich kunnen vermaken met Surinaamse muziek, zo nu en dan onderbroken door stand-up comedians. Surinaamse kunst zal een speciale plek hebben en voor de ouderen en minder validen zijn er speciale voorzieningen getroffen. Het festival is vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.00 uur.