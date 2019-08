De Den Haag FM ADO Podcast te gast in Mediamix

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM zondagavond aandacht voor de podcast. Sinds kort is Den Haag FM ook actief op het gebied van podcasts. Sinds eind juli maken Den Haag FM-verslaggevers Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten namelijk wekelijks een podcast over ADO Den Haag.

Samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel praten ze met wisselende gasten over hun ervaringen met ADO, nemen ze de week door en blikken ze vooruit op de volgende wedstrijd. Zondagavond praten we in Mediamix over de ADO podcasts met Rogier Heimgartner. We gaan hem natuurlijk vragen hoe hij zelf ooit ADO-fan werd en we willen alles weten over de wekelijkse podcast.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 uur gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda.