‘Hudson’s Bay vertrekt uit Nederland’

Warenhuisketen Hudson’s Bay vertrekt eind dit jaar uit Nederland. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van interne documenten. Hudson’s Bay heeft onder meer een vestiging in Den Haag. Bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor zijn 1424 medewerkers in dienst.

In juni werd al een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken. Dat komt omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.

Wat er met de panden moet gaan gebeuren is nog niet bekend. Hudson’s Bay heeft wel huurgaranties afgegeven voor diverse winkelpanden, of dat in Den Haag ook zo is, is niet bekend.

De warenhuisketen opende in 2017 de eerste winkels in Nederland. De keten trok onder meer in verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten.