Wijkbewoners ontwaken bij buurtcamping De Verademing

De Verademing is dit weekend omgetoverd tot een buurtcamping. Om de zomervakantie goed af te sluiten kunnen buurtbewoners elkaar eens op een andere manier leren kennen.

Volgens organisator Bonnie van der Burg heeft zo’n buurtcamping zo zijn voordelen. “Wat het zo leuk maakt is dat je toch altijd een beetje een vakantiegevoel hebt hier. En als je toch denkt om snel even te douchen, dan kan je gewoon drie stappen opzij doen en kan je lekker thuis onder de douche.”

Zwanger

De buurtbewoners komen om allerlei redenen kamperen. Zo overnacht een buurtbewoner met zijn kinderen op de camping omdat zijn vrouw in de zomer is bevallen en daardoor niet op vakantie konden.

Zaterdag kunnen bezoekers sporten, knutselen, luisteren en dansen op muziek van lokale bands en zich laten schminken. Op zondagochtend kunnen campinggasten uitslapen of vroeg uit de veren. Om 9.30 uur kunnen bezoekers je meedoen met de Tai Chi van Fire Dragon óf Yoga met Lara. Om 12.00 uur is er jazzy muziek van Miguel Sucasas Bjones & Albert Casán Millà.