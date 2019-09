Common en Lana Del Rey in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Common en Lana Del Rey.

Rapper Common brak een jaar of 25 geleden door met een reeks albums en hits – ondertussen heeft hij zijn terrein verbreed en acteert hij, zet hij zich in goede doelen, is politiek actief en schrijft gedichten. In de uitzending hoor je hem gewoon weer als rapper met nieuw werk. Zangeres Lana Del Rey heeft haar vijfde album uit, ‘Fucking Norman Rockwell’ vol prachtsong.

Meer releases zijn er van Kensington, Diggy Dex, Sheryl Crow, Emeli Sandé, Whitney, Korfbal en Pusha T samen met Lauryn Hill. De Haagse Nieuwe van deze week is van Niko, die hun EP ‘Melk’ afgelopen zaterdag in de Zwarte Ruiter presenteerde.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).