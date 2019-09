Mannen met bivakmutsen overvallen supermarkt

Twee mannen met bivakmutsen hebben zondagavond supermarkt Mira aan de Apeldoornselaan overvallen. Dat meldt de politie. Rond 19.30 uur kwamen de gemaskerde mannen de zaak binnen.

De politie is een zoektocht gestart naar de daders. Via Burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar twee mannen in het zwart gekleed. Omdat ze een bivakmuts ophadden is verder weinig bekend. Ook is niet duidelijk of er een buit is gemaakt.