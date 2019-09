Oud-Kamerlid Han ten Broeke (VVD): “Volledig boerkaverbod misschien oplossing”

Voormalig Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) denkt dat een volledig boerkaverbod wellicht de oplossing biedt om de onduidelijkheid over de wet weg te nemen. Dat stelt hij in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Ten Broeke reageert op het nieuws dat Den Haag het verbod gaat handhaven, terwijl de drie andere grote steden – Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – hebben aangegeven dit niet te zullen doen.

“Ik kan me er ongelofelijk aan ergeren”, zegt de VVD’er. “Dit is Nederland op z’n zwakst. Hier is heel lang over gesproken. Er is bijna twaalf jaar over gesproken – in welke vorm dan ook. Dan is die wet er, de wet is uit-en-ter-na besproken, dan dient die wet ook gehandhaafd te worden. Handhaven in Nederland blijkt altijd weer lastig, ik snap dat het lokaal ook pragmatisch opgepakt moet worden, maar dit niet. Dit kan je gewoon handhaven.”

Om aan de discussie over de uitvoering van de wet een einde te maken, denkt Ten Broeke dat een algeheel verbod een oplossing kan bieden. “Als dit niet kan, dan moet er misschien maar een volledig boerkaverbod komen.”