Poetry at Sea in Het Woordenrijk

Poetry at Sea is dit jaar terug op het Noorderstrand – in Het Woordenrijk spreken we met organisator Noah van Klaveren.

Vorig jaar leek festival Poetry at Sea een eenmalig evenement in het kader van de viering van 200 jaar badplaats. Maar het woordenfeest is terug op het Noorderstrand op zondag 15 september met voordrachtskunstenaars, dichters, muzikanten en theatrale acts. Samen met organisator Noah van Klaveren blikken we vooruit op de tweede editie.

Verder in deze eerste uitzending van ons nieuwe seizoen het begin van een nieuwe rubriek vol boekentips, fijne muziek en de literaire agenda voor Den Haag en omstreken.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).