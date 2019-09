Seizoensafsluiting Festival TREK drukbezocht

Festival TREK heeft dit weekend vele duizenden bezoekers mogen verwelkomen in Den Haag. In het Westbroekpark was het festival neergestreken en waren er foodtrucks en optredens te vinden. Hiermee is volgens de organisatie het zesde seizoen succesvol afgesloten.

Voor bezoekers was van alles te vinden; Spaanse kroketjes tot oesters en van exotische Aziatische specialiteiten tot gebraden vlees. Op het festivalterrein werden bezoekers vermaakt met muzikale optredens, theateracts en stond een zweefmolen. In de avonduren zweepte een DJ het publiek op en werd de dag dansend afgesloten.

Foto: Peter Lodder fotografie.