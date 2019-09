Vrijwillige burgers net zo waakzaam en dienstbaar als politie

Het gezegde ‘waakzaam en dienstbaar’ is niet alleen van toepassing op de politie; in Den Haag hebben we Buurt Interventie Teams, ook wel BIT-teams genoemd. In het Regentesse/Valkenboskwartier zijn de vrijwilligers Ria en Sjaak werkzaam. Naast de maandelijkse zaterdagavond met veel deelnemers en hulp van de politie, lopen ze zelf regelmatig met zijn tweetjes overdag een rondje.

“Wat wij doen is vooral observatie”, zegt Ria. “Wij kijken van een afstand en wanneer wij vinden dat er iets niet in de haak is dan geven we dat door aan de politie. Die komt dan kijken, en beslist of wij gelijk hebben of niet. We hebben een keer een half uur achter een groep fietsers aangerend, die werden uiteindelijk wel opgepakt door de politie.”

“Ik vind dat je hier geen geld voor moet vragen”, zegt Sjaak. “Het is toch een beetje je burgerlijke plicht. Als er iemand op straat ligt laat je die ook niet liggen, dat is niet alleen zijn probleem maar een probleem van iedereen. Ik hoop dat meer mensen hun ogen hiervoor open gaan doen.”