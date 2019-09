Poetry at Sea in Het Woordenrijk

Zwembaden maandag dicht vanwege studiedag

Maandag zijn zwembad de Blinkerd, de Houtzagerij, het Hofbad en het Zuiderpark de hele dag gesloten vanwege een studiedag voor het personeel. Dat meldt de gemeente. Zwembaden Overbosch en Waterthor zijn dicht tot 18.00 uur. Daarna geldt in deze baden het reguliere programma weer.

Tot 18.00 uur is er geen vrij- en banenzwemmen, leszwemmen en zwemactiviteiten op deze dag. Na 18.00 uur gelden de reguliere tijden weer. De Waterthor en Overbosch zijn dan weer open voor het vrij zwemmen. De Waterthor is open vanaf 19.00 uur voor het vrij zwemmen. De verenigingen kunnen vanaf 17.30 uur terecht in de Waterthor. Overbosch is open vanaf 19.30 uur voor het vrij zwemmen.

De zwemactiviteiten (aquajogging, aquarobic en aquaspinning) gaan niet door. De andere baden zijn gesloten. Het verenigingszwemmen gaat deze dag wel door in alle baden behalve het Zuiderpark en de Blinkerd.