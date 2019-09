ADO Den Haag leent Thijmen Goppel uit aan MVV Maastricht

Thijmen Goppel draagt de komende periode het shirt van MVV Maastricht. De 22-jarige rechtsbuiten wordt door ADO Den Haag voor de rest van het seizoen verhuurd aan de Limburgse Keuken Kampioen Divisie-club.

Goppel maakte in de zomer van 2017 de overstap van Jong NEC naar Jong ADO Den Haag. De oud-jeugdspeler van Alkmania en Alphense Boys tekende in januari 2018 in Belek zijn eerste contract bij ADO Den Haag, twee maanden na zijn officiële debuut in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. In totaal kwam Goppel, ook soms als rechtsback, tot 41 officiële optredens in de Haagse hoofdmacht. Na het seizoen 2017/2018 werd Goppel verkozen tot Talent van het Jaar.

De inwoner van Roelofarendsveen begon als basisspeler aan dit seizoen, maar zag de concurrentie vervolgens toenemen. ADO Den Haag laat hem daardoor vliegenuren maken in De Geusselt. Goppel staat bij ADO Den Haag nog onder contract tot de zomer van 2020. De club heeft een optie om deze verbintenis met één jaar te verlengen.