AZ kan tot winterstop bij ADO Den Haag terecht

AZ heeft de mogelijkheid om tot de winterstop alle thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion te spelen. Die toezegging heeft de Haagse burgemeester Pauline Krikke zojuist gemaakt. “De twee wedstrijden die AZ al hier in Den Haag heeft gespeeld zijn uitstekend verlopen, dus we helpen ze graag uit de brand.”

Alleen de wedstrijd op 15 december tegen Ajax mag niet in Den Haag worden gespeeld. “Dat is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico.” De afgelopen weken hebben de AZ-fans zich netjes gedragen volgens de burgemeester. In de speelschema’s is een dubbelen bezetting van het stadion geen probleem.

AZ moest noodgedwongen op zoek naar een andere locatie toen het AFAS-stadion voor een deel instortte.