Eerste lustrum voor Kunst en Cultuur op Scheveningen

Op Scheveningen is zaterdag voor de vijfde keer het gratis festival Kunst en Cultuur op Scheveningen. Van 12.00 uur tot 17.00 uur staat de Oude Kerk bol van live-muziek, dans en kinderactiviteiten. Ook is er dit jaar weer een cultuurmarkt met onder andere een workshop schilderen, poëzie en beeldhouwen.

In de kerk is er kunst van Kunstenaars op Scheveningen. Naast kunst is er ook live-muziek in de kerk met pianist Dario Freyre. Daarnaast treden het close harmony septet Cadanz op en Shantykoor Scheveningen.

Speciaal voor de kinderen zijn er verschillende workshop waaronder de workshop zingen met Monique Harteveld van Kindertheaterkoor De Zeesterren, circusworkshops met Circaso, de Circuswerkplaats van Den Haag, het grote vissenspel met de oud-vissers van Muzee Scheveningen, musicalworkshop met Sir Musical Theaterschool en er zijn twee kindervoorstellingen gemaakt door jonge makers van de cultuurankers.